США вернет два комплекса ПВО Iron Dome Израилю из-за атак ХАМАС

Пентагон направит в Израиль два комплекса ПВО Iron Dome для обеспечения защиты от возможных ракетных угроз, как сообщили источники в американской администрации агентству Reuters.

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Отмечается, что эти системы будут арендованы Израилем, но останутся в собственности США. Процесс их возврата в Израиль может занять несколько дней. Вначале, предполагалось, что они будут размещены на военно-морской базе США в Гуаме с целью обеспечения защиты от потенциальных угроз со стороны китайского флота.

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Аналитики из агентства Bloomberg ранее выразили опасения относительно надежности высокотехнологичной системы противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" (Iron Dome) в случае, если конфликт с ХАМАС в секторе Газа усилится и перерастет в широкомасштабный региональный кризис, вовлекая ливанскую группировку "Хезболла".