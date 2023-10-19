Путин поддержал идею возродить проведение спортивных парадов на Красной площади

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, выразил свою поддержку инициативе о возрождении традиции проведения величественных спортивных парадов на Красной площади, сообщает агентство РИА Новости. Эту важную идею внес на рассмотрение Умар Кремлев, глава Международной ассоциации бокса, в рамках форума "Россия – спортивная держава".

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Ранее Владимир Путин высказал свое недовольство в связи с отстранением спортсменов из России, видя в этом форму этнической дискриминации. В своем выступлении, он подчеркнул, что участие в международных соревнованиях должно определяться спортивными заслугами, а не политическими решениями.

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Следует отметить, что 28 марта Международный олимпийский комитет предложил допустить белорусских и российских спортсменов к участию в соревнованиях в статусе нейтральных участников, при условии, что они не поддерживали военные действия на Украине. Однако, спортсменов из России и Белоруссии, имеющих прямые связи с вооруженными силами или службами безопасности своих стран, рекомендовано исключить из участия в соревнованиях.