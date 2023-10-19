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Президент Путин назвал отстранение спортсменов из РФ этнической дискриминацией
Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической дискриминацией

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В свете событий в международной спортивной арене, Президент России Владимир Путин выразил свое мнение относительно отстранения представителей страны от участия в мировых спортивных соревнованиях. Эту информацию сообщило агентство RIA Novosti.

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Путин выразил убеждение, что такое решение является проявлением этнической дискриминации. Он подчеркнул, что участие в соревнованиях теперь представляется не как обязательное право выдающихся спортсменов, а скорее как привилегия, зависящая не только от спортивных достижений, но и от политических действий. "Мы узнали, что приглашение на эти соревнования – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами", - заявил Путин.

13 сентября Президент подчеркнул, что российские спортсмены должны сами принимать решение о своем участии в мировых спортивных соревнованиях в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что в данной ситуации главным должны быть интересы спортсменов. "Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации", - сказал глава государства.

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28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить белорусов и россиян к участию в соревнованиях под нейтральным статусом, если они не поддерживали определенные политические действия. В то же время, атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или правоохранительными органами своих стран, рекомендуется исключить из участия в соревнованиях.

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