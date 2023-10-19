В России обнаружили редкое оружие Смутного времени

Ученые из Тульской археологической экспедиции пришли к удивительному открытию: им удалось обнаружить экстраординарное старинное оружие, принадлежащее XVI-XVII векам, известное как "клевец". Этот стальной артефакт, богато украшенный серебром, вероятно, принадлежал высокопоставленным фигурам эпохи Смутного времени. О новой археологической находке было объявлено в официальном пресс-релизе музея-заповедника "Куликово поле".

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Клевец представляет собой особый тип холодного оружия, предназначенного для ближнего боя. Его характерной особенностью является изогнутый выступ в форме клюва, предназначенный для точечных ударов. Интересно, что клевцы были в употреблении как у польского дворянства, так и у русской знати.

В процессе очистки артефакта от грязи и коррозии были обнаружены богатые узоры, выполненные в виде сеточек и ромбиков, что придает оружию еще больший исторический и художественный интерес. Первоначальный вес найденного клевца до начала реставрационных работ составлял 382 грамма.

Удивительно, что этот редкий образец был случайным образом обнаружен в Щекинском районе Тульской области во время археологической разведки на одном из памятников роменской археологической культуры IX-X веков. Специалисты планируют провести дополнительные исследования для более точного определения возраста и истории этого клевца, а также найти аналогичные экземпляры.

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В прошлом, в контексте археологических открытий, отмечалось, что во время строительства автодороги в Краснодарском крае было обнаружено более 20 тысяч археологических находок и три могильника, относящиеся к VI-V векам до нашей эры. Эти открытия также оказались весьма значимыми для исторической науки.