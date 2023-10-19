В России немного замедлилась инфляция

В России в течение последней недели, с 10 по 16 октября 2023 года, отмечается замедление темпов инфляции, согласно данным Росстата. За этот период инфляция составила всего 0,15 процента, что является значительным снижением по сравнению с предыдущей неделей, когда этот показатель был на уровне 0,24 процента. С начала октября наблюдается умеренное увеличение потребительских цен на 0,45 процента, а с начала текущего года инфляция составила 5,07 процента. По данным на 16 октября, годовая инфляция в России достигла 6,39 процента, согласно Росстату.

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Среди продуктов питания заметно снизились цены на овощные консервы для детей, творог и сахар-песок, снижение составило 0,4, 0,2 и 0,1 процента соответственно. Тем не менее, стоимость куриных яиц возросла на 3 процента, а свинины и куриного мяса - на 0,9 процента.

Среди непродовольственных товаров выделяются изменения в ценах на бытовую технику и электронику. Например, стоимость телевизоров увеличилась на 1,2 процента, а цены на пылесосы и смартфоны поднялись на 1,1 и 0,7 процента соответственно.

За эту неделю также можно отметить снижение цен на бензин и дизельное топливо на 0,3 процента. В то же время тарифы на общественный транспорт существенно выросли: стоимость проезда в метро увеличилась на 6,7 процента, а в трамвае - на 3,2 процента.

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Ранее Центробанк в своем докладе предупредил, что к концу 2023 года уровень инфляции в России может превысить прогнозируемые 6-7 процентов, при условии сохранения высоких темпов роста цен, схожих с уровнями 2021 года, в ближайшие месяцы. С начала года базовая инфляция (исключая изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей) составила 4,6 процента, превысив целевой уровень в 4 процента, установленный регулятором.