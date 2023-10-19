Байден назвал возможного виновного в ударе по больнице в секторе Газа

Президент США, Джо Байден, в своем обращении в Тель-Авиве указал на потенциальных инициаторов атаки на больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа. По его заявлению, палестинские радикалы могли быть ответственны за это событие. Ранее он подчеркнул уверенность в том, что Израиль не имеет отношения к атаке на медицинское учреждение, опираясь на информацию, предоставленную Пентагоном.

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Байден выразил мнение, что инцидент с больницей мог быть результатом случайного запуска ракеты, осуществленного террористической группой в Газе.

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Атака на больницу "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа произошла 17 октября и имела место, когда в учреждении находились гражданские лица. По официальным данным, число жертв данной атаки превышает 800 человек.