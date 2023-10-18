В России рассказали о сложности перехвата «умных» бомб

Украинские вооруженные силы внедрили бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) в своем арсенале. Эти бомбы, предназначенные для использования из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS, имеют уникальные характеристики, которые делают их трудноперехватываемыми.

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Эксперты отмечают, что GLSDB отличаются от обычных ракет по тому, что они не оставляют инверсионного следа, что делает их сложной мишенью для систем противовоздушной обороны. Это означает, что бомбы GLSDB могут успешно достичь цели, минимизируя риск их перехвата.

Бомбы GLSDB имеют дальность полета в пределах 130-160 километров и оборудованы высокоточными системами наведения. После достижения определенной высоты, они отделяются от ракетного двигателя, разворачивают крылья и направляются к цели, что делает их высокоточным и эффективным оружием.

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Эксперты также подчеркивают, что бомбы GLSDB оборудованы специальными устройствами, делающими их перехват с помощью систем противовоздушной обороны крайне сложной задачей.