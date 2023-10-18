Иран призвал ввести нефтяное эмбарго против Израиля

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана, Хосейн Амирабдоллахиан, призвал исламские страны ввести нефтяное эмбарго против Израиля в ответ на ужасную ракетную атаку, которая разразилась по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа. Этот трагический инцидент оставил более 800 пострадавших, включая тяжелобольных пациентов, раненых и несчастных детей.

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Амирабдоллахиан с упорством обвиняет "сионистский режим" и настаивает на немедленном введении полного эмбарго на поставки сырья в адрес Израиля. Он также призывает исламские страны выслать послов, чтобы выразить свою позицию. В ответ, ЦАХАЛ представляет доказательства своей невиновности в ударе по больнице в Газе и обвиняет палестинских радикалов.

Израиль, несмотря на свой небольшой объем импорта нефти, всё равно зависит от поставок сырья из ближневосточных стран, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Хотя власти последних многократно критиковали Иерусалим за ракетные удары по сектору Газа, они пока не решаются прекратить поставки, несмотря на настойчивые призывы со стороны Ирана.

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Ситуация продолжает ухудшаться из-за недавнего начала войны между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС, которая разразилась 7 октября. Дополнительную напряженность вызывает отмена встречи лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии с президентом США Джо Байденом, который прибыл в Тель-Авив с надеждой договориться о прекращении военных действий на Ближнем Востоке.