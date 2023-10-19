Путин призвал к конкретным шагам по переговорам Москвы и Киева

Президент России, Владимир Путин, выразил положительное отношение к призывам Запада к мирным переговорам между Россией и Украиной. На пресс-конференции во время своего визита в Китай, он назвал эти призывы "трансформацией в правильном направлении".

реклама

Путин отметил, что заметил изменение тонов в заявлениях высокопоставленных представителей Запада. Он подчеркнул, что ранее те, кто отвечал за внешнюю политику и призывал к стратегическому поражению России, теперь высказываются иначе. Президент России также выразил одобрение заявлению главы дипломатии Европейского союза, господина Жозепа Борреля, относительно необходимости решения конфликта через мирные переговоры.

Однако Путин подчеркнул, что для достижения реального прогресса в переговорах необходимы конкретные шаги. Он призвал Украину отменить декрет президента Владимира Зеленского, который запрещает ведение переговоров, чтобы продвинуть мирный процесс.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти комментарии Путина приходят после его предыдущих заявлений, в которых он считал утверждения о проигрыше России в украинском конфликте смешными.