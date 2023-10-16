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Комитет в государственной думе, отвечающий за вопросы государственного устройства и законодательства, принял законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за дискредитацию добровольцев, служащих в Росгвардии. Этот законопроект был одобрен комитетом и рекомендован к рассмотрению в первом чтении, по информации, предоставленной агентством ТАСС.
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Согласно предложенным изменениям, закон также предусматривает введение ответственности за содействие в осуществлении решений других стран, направленных на преследование участников добровольческих подразделений Росгвардии.
Планируется провести изменения в Уголовном кодексе России, а именно в статьях 280.3 и 284.3, которые касаются распространения ложной информации о российских Вооруженных силах. Согласно законопроекту, новые нормы также будут включать в себя добровольцев, служащих в Росгвардии.
Этот законопроект был представлен в Госдуму 22 сентября, как часть пакета предложенных законодательных инициатив. Если эти законы будут приняты, Росгвардия получит возможность формировать добровольческие подразделения.
Депутат Александр Хинштейн, один из соавторов данной инициативы, объяснил, что сотрудники Росгвардии активно участвуют в специальных операциях и обеспечивают соблюдение режима военного положения в регионах, присоединенных к России. Он подчеркнул, что, помимо боевых действий, они выполняют важные обязанности. По его мнению, справедливо предоставить Росгвардии право формировать добровольческие части и предоставить участникам этих подразделений социальные гарантии, аналогичные тем, которые предусмотрены для добровольцев, служащих в Министерстве обороны.