Комитет Госдумы одобрил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Комитет в государственной думе, отвечающий за вопросы государственного устройства и законодательства, принял законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за дискредитацию добровольцев, служащих в Росгвардии. Этот законопроект был одобрен комитетом и рекомендован к рассмотрению в первом чтении, по информации, предоставленной агентством ТАСС.

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Согласно предложенным изменениям, закон также предусматривает введение ответственности за содействие в осуществлении решений других стран, направленных на преследование участников добровольческих подразделений Росгвардии.

Планируется провести изменения в Уголовном кодексе России, а именно в статьях 280.3 и 284.3, которые касаются распространения ложной информации о российских Вооруженных силах. Согласно законопроекту, новые нормы также будут включать в себя добровольцев, служащих в Росгвардии.

Этот законопроект был представлен в Госдуму 22 сентября, как часть пакета предложенных законодательных инициатив. Если эти законы будут приняты, Росгвардия получит возможность формировать добровольческие подразделения.

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Депутат Александр Хинштейн, один из соавторов данной инициативы, объяснил, что сотрудники Росгвардии активно участвуют в специальных операциях и обеспечивают соблюдение режима военного положения в регионах, присоединенных к России. Он подчеркнул, что, помимо боевых действий, они выполняют важные обязанности. По его мнению, справедливо предоставить Росгвардии право формировать добровольческие части и предоставить участникам этих подразделений социальные гарантии, аналогичные тем, которые предусмотрены для добровольцев, служащих в Министерстве обороны.