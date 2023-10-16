Израиль сообщил об уничтожении еще одного аванпоста «Хезболлы»

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о разрушении очередного опорного пункта организации "Хезболла" в Ливане. Сообщение было опубликовано в воскресенье, 15 октября, в официальном канале ЦАХАЛ в Telegram.

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"Сегодня был нанесен удар по дополнительному военному посту движения 'Хезболла'", - гласит официальное заявление.

Пресс-служба также информирует, что израильские вооруженные силы ответили артиллерийским огнем на ракетные атаки, совершенные с ливанской территории.

Ранее "Хезболла" атаковала израильский танк с помощью ракет. Это произошло возле границы между Ливаном и Израилем.

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Известно, что израильская армия наносила удары по нескольким военным объектам "Хезболла" в Ливане в ответ на минометные обстрелы своей территории.