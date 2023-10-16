В США назвали претендентов на территории Украины

Несколько европейских стран, включая Венгрию, Польшу и Румынию, поднимают вопрос о своих исторических территориальных претензиях к Украине. Эту информацию предоставил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

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Согласно анализу Риттера, возможное высказывание указанных стран о своих территориальных интересах может привести к серьезным последствиям и даже к дестабилизации Украины. Сценарий включает в себя возможные действия, такие как попытка Польши разделить Западную Украину и утверждение Венгрией своих прав на Закарпатье. Румыния также выразила интерес к определенным участкам территории Украины. Все эти действия, по мнению Риттера, могут привести к разрыву Украины.

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Ранее Скотт Риттер высказывал предположение, что Западные страны могут оказать давление на Украину с целью добровольного отказа от определенных территорий. Он отметил, что НАТО осознает ограничения в предоставлении вооружений Киеву для восстановления контроля над потерянными территориями.