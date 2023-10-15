Американский инвестор назвал условие для роста нефтяных доходов России

Напряжение, возникшее в контексте израильско-палестинского конфликта, представляет собой фактор, который, возможно, окажет воздействие на российскую экономику путем увеличения доходов, получаемых из нефтяных экспортных операций. Данную гипотезу высказал Кайл Шостак, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors, в своем анализе, приведенном информационным агентством ТАСС.

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Шостак подчеркнул, что текущая динамика на Ближнем Востоке может способствовать росту прибыли России, особенно в случае, если Соединенные Штаты решат ужесточить экономические санкции в отношении Ирана. В таком сценарии спрос на нефтепродукты станет зависеть в первую очередь от поставок из Саудовской Аравии и России.

Инвестор также обозначил возможность того, что Саудовская Аравия могла бы ограничить поставки нефти как в Европу, так и в Соединенные Штаты, если ее интересы столкнутся с интересами западных стран в регионе. Это, в свою очередь, создало бы дополнительные возможности для России увеличить экспорт нефтепродуктов, предлагая свои условия на мировом рынке.

Анализ Шостака также наводит на мысль, что текущий уровень цен на российскую нефть может быть пересмотрен в сторону увеличения, а возможно, даже полностью отменен. Это связано с тем, что текущий механизм контроля цен на нефть практически утратил свою эффективность и уже не оказывает такого существенного воздействия на доходы российского бюджета, как это было несколько лет назад.

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Аналитики также предупреждают, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к драматическому увеличению мировых цен на нефть, подобно энергетическому кризису, пережитому в 1973 году, когда война между Израилем, Сирией и Египтом серьезно повлияла на мировой рынок нефти.