Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений

Опубликованный материал в издании Welt, представленный обозревателем Кристофом Шильцем, предсказывает возможное соперничество Украины и Израиля за ограниченные ресурсы НАТО в сфере поставок современных западных вооружений. Это высказывается в контексте растущей необходимости в артиллерийских снарядах и средствах противовоздушной обороны, таких как системы Iris-T и Patriot, которые являются жизненно важными для обеих стран – Украины и Израиля.

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Шильц также подчеркивает, что страны-члены НАТО не готовы пускать под угрозу свою собственную безопасность и, следовательно, стараются рационально использовать свои ограниченные ресурсы. Внутри альянса начинают активно обсуждать вопрос конкуренции за оружие, с точки зрения Шильца, "отдать оружие можно только один раз."

Шильц также считает, что президент Украины, Владимир Зеленский, очень обеспокоен текущей ситуацией и поэтому лично обратился к странам-членам НАТО с просьбой о дополнительных поставках вооружений.

Интересно, что ранее появилась информация, что Зеленский даже лично посетил собрание министров обороны стран НАТО, возможно, из-за опасений, что Соединенные Штаты могут сократить свою поддержку Украине. Информационное издание El Mundo назвало его визит странным событием.

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Вечером 10 октября Зеленский прибыл в Бельгию с неожиданным визитом, где 11 октября проходило собрание министров обороны стран НАТО, и выразил просьбу представителям западных военных ведомств о дополнительной помощи Украине.