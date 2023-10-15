Сотни тысяч граждан стремятся избежать призыва в армию, и правительство страны активно работает над решением данной ситуации

На Украине командование Сухопутных войск Вооруженных сил страны (ВСУ) призвало военнообязанных граждан явиться в военкоматы с целью уточнения и обновления личных данных. Эту информацию предоставил Владимир Фитьо, глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск, в интервью для информационного портала "Страна.ua".

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Заявление командования подразумевает, что данное требование также касается женщин-медиков. Оно акцентирует внимание на том факте, что обязанность защищать родину закреплена в Конституции Украины и лежит на плечах всех граждан страны. Это делает процесс предоставления личных документов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) неотъемлемой частью гражданской ответственности.

Важно отметить, что Фитьо также подчеркнул важность разумного и эффективного использования имеющихся у ТЦК ресурсов. Это включает в себя возможность предоставления отсрочки от мобилизации для тех, кто имеет на это право.

Следует также учитывать, что с 1 октября вступили в силу новые требования, согласно которым на воинский учет обязаны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, а призыв охватывает украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Данные изменения вызваны необходимостью оценки наличия медицинских работников в стране.

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Заместитель министра обороны Украины, Наталия Калмыкова, рассказала, что сотни тысяч граждан стремятся избежать призыва в армию, и правительство страны активно работает над внесением изменений в нормативные акты для нахождения решения данной ситуации и обеспечения максимальной эффективности в этом процессе.