В США раскритиковали объединение помощи Украине и Израилю

Кандидат в президенты США, Вивек Рамасвами, выразил свою позицию относительно объединения финансовой помощи, предоставляемой Украине и Израилю, в своем последнем сообщении в социальной сети. Он отметил, что данное решение является, по его мнению, предсказуемым, но в то же время жалким шагом.

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"Этот шаг, хоть и предсказуемый, вызывает разочарование. В настоящее время Белый дом рассматривает возможность связать финансовую поддержку Украины (что, по мнению некоторых, является не лучшей идеей) с экстренной помощью Израилю (которая, возможно, необходима для конкретных целей)", - подчеркнул политик.

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Ранее сообщалось, что американская администрация рассматривает возможность включения предоставления финансовой поддержки Израилю и Украине в рамках одного законопроекта. Это предложение вызвало негодование среди республиканских конгрессменов, которые скептически отнеслись к идее объединения помощи этим двум странам.