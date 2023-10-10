МИД России сообщил о поддержании контактов по ситуации в Израиле

Россия активно участвует в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной, подтвердил заместитель главы МИД России, Сергей Рябков, в своем официальном заявлении для ТАСС.

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С учетом растущей угрозы эскалации и дестабилизации в регионе Россия поддерживает наиболее интенсивные дипломатические контакты с обеими сторонами конфликта. Рябков также выразил твердую уверенность в том, что недавние действия, направленные на изменение двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта, являются деструктивными и имеют негативное воздействие на обстановку в регионе.

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По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, Алексея Чепы, одним из наиболее опасных последствий вооруженных столкновений между Израилем и движением ХАМАС может стать нелегальный поток оружия.