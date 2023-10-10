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NataVd
Эрдоган призвал президента Израиля Герцога к здравому смыслу в регионе
Эрдоган призвал президента Израиля к здравому смыслу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с израильским лидером Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Эрдоган призвал к соблюдению разумного подхода и предотвращению дальнейшего обострения ситуации в регионе. Администрация президента Турции сообщает, что любые действия, способные усугубить страдания жителей и усилить насилие, могут иметь негативные последствия для всего региона.

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Президент Эрдоган подчеркнул, что восстановление стабильности в Ближнем Востоке является приоритетом и необходимо руководствоваться здравым смыслом при принятии решений. Турция выразила решимость продолжать усилия по прекращению конфликтов и достижению долгожданного мира в этом регионе.

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Ранее президент Эрдоган провел аналогичную встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом, подтверждая свою готовность прилагать все усилия для прекращения конфликтов и восстановления стабильности в регионе.

#новости
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