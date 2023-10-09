Названы особенности российской «Былины» с искусственным интеллектом

Новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с искусственным интеллектом, именуемый РБ-109 "Былина", гарантирует значительное увеличение эффективности средств РЭБ на уровне от 30 до 40 процентов. Это заявил признанный военный эксперт Виктор Мураховский в эксклюзивном интервью для "Известий".

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По его словам, "Былина" предоставляет более точную и эффективную возможность использования разнообразных средств РЭБ, способных действовать в различных диапазонах и против различных радиосредств и радиолокационных станций противника. Эксперт отмечает, что данный комплекс согласует работу всех средств РЭБ.

В настоящее время радиоразведка выявляет цели, а средства радиоборьбы их подавляют, но часто бывает несогласованность действий. "Былина" призвана устранить этот недостаток, обеспечивая взаимодействие всех систем вооружения в необходимом месте и в нужное время. Элементы искусственного интеллекта позволят "Былине" автоматически определять, какие средства РЭБ, с какой мощностью и на каких частотах следует использовать против конкретных целей.

Ранее сообщалось, что российские комплексы РЭБ будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16 в ходе специальных военных операций.

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Согласно информации от сентября, американские военные рассматривают опыт применения средств РЭБ на Украине в перспективе возможных конфликтов с Россией или Китаем.