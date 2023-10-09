В условиях неблагоприятной погоды российская военная техника продемонстрировала своё преимущество по сравнению с натовской аппаратурой, находящейся в арсенале Украины. Эксперт в военных вопросах, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, поделился этим выводом в интервью для информационного агентства «Лентой.ру».

Согласно Дандыкину, ключевым фактором, обеспечивающим превосходство российской армии в условиях сильного дождя и слякоти, является качество её военной техники. В отличие от натовской аппаратуры, она имеет более высокую адаптивность к бездорожью, что придаёт российским военным значительное преимущество в таких климатических условиях.

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Другим важным аспектом, высказанным аналитиком Драго Босничем, является предполагаемое создание новых баз для Вооруженных сил Украины, которые будут предназначены для размещения американских истребителей F-16. На это нужно много средств. Боснич предсказывает, что Вооруженные силы Украины могут располагать истребители на аэродромах в Львове, Одессе и Николаеве. Кроме того, согласно мнению Боснича, обслуживание и поддержание F-16 может стать серьёзной логистической проблемой для украинских военных из-за высоких операционных затрат на эти военные самолеты.