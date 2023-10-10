США переключили внимание с Украины на Израиль из-за атак ХАМАС

Администрация действующего президента США, Джо Байдена, интенсивно реагирует на кризис и нарастающее насилие на Ближнем Востоке, перераспределяя свое внимание с Украины на Израиль. По информации, предоставленной чиновниками Белого дома и сообщенной в The Washington Post, в рамках этой стратегии Соединенные Штаты решили выделить значительные запасы артиллерийских боеприпасов из своих резервов для поддержки Армии обороны Израиля. Кроме того, они обеспечат Израиль большим количеством ракет для систем ПРО "Железный купол".

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Официальные лица подчеркивают, что запросы Израиля, включая потребность в авиабомбах, активно обрабатываются американскими военными, чтобы обеспечить надежную поддержку.

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Пентагон ранее объявил о работе над оперативной передачей вооружений в Израиль, параллельно предоставляя помощь Украине. Согласно высказываниям чиновников, ознакомленных с ситуацией, помимо поставок вооружения, в Вашингтоне планируют активизировать извлечение боеприпасов и вооружения из консервации на территории Израиля. Все это направлено на обеспечение союзников Соединенных Штатов необходимыми ресурсами и вооружением в критический момент.