В Германии усилят охрану еврейских учреждений

В заявлении, опубликованном изданием Der Spiegel, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о решении укрепить охрану израильских государственных учреждений и еврейских культурных центров на территории Германии.

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Канцлер подчеркнул, что были предприняты дополнительные меры для защиты еврейских и израильских объектов. Он поднял вопрос о несогласованных демонстрациях и осудил тех, кто выражал поддержку радикальным действиям.Шольц также подтвердил, что Германия будет поддерживать право Израиля на самооборону, но одновременно осуждать действия палестинских бойцов.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Израиль обратился к США с запросом о дополнительной военной помощи. "Мы рассматриваем конкретные запросы, поступившие от израильской стороны. Подробности будут объявлены позже", - добавил он.

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События приняли новый оборот, когда утром 7 октября израильская армия заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа начали обстрел территории Израиля ракетами. В ответ началась военная операция со стороны Армии обороны Израиля.