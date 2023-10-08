В Конгрессе США допустили поставки оружия ХАМАС с Украины

Американское вооружение, предположительно использованное бойцами палестинского движения ХАМАС в атаках на Израиль, может быть связано с поставками из Украины и Афганистана. Это утверждение сделала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, обратившись к общественности через социальную сеть X (предыдущее название Twitter).

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В своем сообщении, она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всего американского вооружения, используемого ХАМАСом. Тейлор-Грин выразила недоумение по поводу происхождения оружия, спрашивая: "Было ли оно поставлено из Афганистана? Или же оно пришло из Украины? Скорее всего, и то, и другое".

Утром 7 октября израильская армия заявила о ракетных обстрелах территории Израиля со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на эти атаки, Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал провести операцию с целью ликвидации террористической угрозы и заявил, что это будет "военный конфликт, какого ХАМАС еще не видел".