Польша решила отправить в Израиль транспортные самолеты для эвакуации

Согласно заявлению министра обороны Польши, Мариуша Блащака, польские власти решили отправить самолеты C-130 Hercules в Израиль для эвакуации своих граждан. Это решение было опубликовано им на социальной сети X (бывшей Twitter). Он отметил, что вооруженные силы Польши активно готовятся к операции по эвакуации польских граждан из Израиля.

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Утром 7 октября Израиль столкнулся с массированным нападением со стороны боевых отрядов ХАМАС. С территории сектора Газа было запущено тысячи ракет, и после этого бойцы движения ХАМАС перешли к активным военным действиям.

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Ранее представители России при Палестинской национальной администрации также объявили о желании российских граждан эвакуироваться из сектора Газа, учитывая нарастающую напряженность в палестинско-израильском конфликте.