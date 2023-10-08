В Совфеде напомнили Кадырову про Конституцию России

В ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об отмене предстоящих президентских выборов сенатор Совета Федерации Андрей Климов выразил свою позицию, акцентируя внимание на неотъемлемой роли Конституции, которая регулирует избирательный процесс. Слова сенатора были процитированы в Telegram-канале агентства Ura.ru.

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Андрей Климов подчеркнул важность Конституции Российской Федерации и призвал придерживаться её положений как основы для всех действий. "Я считаю, что она должна оставаться неизменной", - подчеркнул он.

Другой сенатор Совета Федерации, Александр Башкин, указал на тот факт, что выборы президента в России пока не назначены, и поэтому пока рано говорить о каких-либо инициативах в данном вопросе.

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Кадыров, выступая во время флешмоба в Грозном, который был организован в честь дня рождения Владимира Путина, предложил возможность проведения выборов во время спецоперации, однако с ограничением в выдвижении единственного кандидата, которым, по мнению Кадырова, должен стать действующий глава государства. Он также выразил мнение о возможности временной отмены выборов на период специальных военных операций.