В ДНР пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп

В Донецкой народной республике (ДНР) была предпринята акция по уничтожению трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в соответствии с информацией, предоставленной Министерством обороны России.

реклама

Эти подразделения украинской армии были успешно исключены из боевого действия в Урожайном и Старомайорском районах. В результате операции было нейтрализовано 185 украинских военнослужащих, а также уничтожены два боевых бронетранспортера, гаубица Д-20 и четыре военных автомобиля, принадлежавших Вооруженным силам Украины.

Более того, российские вооруженные силы добились успеха в борьбе с ВСУ на направлении, связанном с городом Запорожье. В этой операции были нанесены удары по 23-й, 65-й и 116-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины, расположенным вблизи населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Вербовое.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В последние сутки в данном направлении военнослужащие украинской армии потеряли до 30 бойцов, два военных автомобиля и гаубицу М119, произведенную в Соединенных Штатах Америки.