ХАМАС пообещал «болезненные удары» по Израилю

Группировка "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) предупреждает Израиль о возможных "сильных" ударах, если будут атаки по жилым кварталам сектора Газа. Сообщение об этом поступило от представителя ХАМАС, Абдул Латифа Аль-Кану, который сослался на информацию от РИА Новости.

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Аль-Кану подчеркнул, что ХАМАС готов ответить на атаки со стороны израильтян и отметил, что масштабы потерь в Тель-Авиве пока не установлены после прорыва бойцов ХАМАС на территорию Израиля.

В предшествующем событии, 8 октября, стало известно о похищении 100 жителей Израиля палестинскими радикалами, включая как мирных граждан, так и военнослужащих. Во время этой эскалации конфликта было выпущено более 5 тысяч ракет, и более 1,8 тысячи израильтян пострадали.

Израиль обратился к Египту с просьбой выступить в роли посредника в переговорах с ХАМАС по вопросу освобождения пленных израильтян.

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Утром 7 октября израильская армия сообщила о том, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это действие, Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.