В США предсказали скорые переговоры России и Украины

В ближайшем будущем Соединенные Штаты Америки намерены активно поощрять Украину к инициированию переговоров с Россией. Это заявление сделал бывший агент Центральной разведки США, Рэй Макговерн, в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

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Макговерн подчеркнул, что Вашингтон готов приложить усилия для стимулирования Киева к мирным переговорам. Он также выразил мнение, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не выразит готовность к диалогу, США рассмотрят возможность вовлечения других игроков.

Экс-агент ЦРУ отметил, что США стало сложно предоставлять военную поддержку в данной ситуации, так как страны Запада не были готовы к такому вооруженному конфликту. Он предвидит, что конфликт между Украиной и Россией вскоре придет к завершению.

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Также в ходе интервью Макговерн подчеркнул, что российские гиперзвуковые ракеты считаются высокоэффективным и практически неуязвимым оружием, что представляет серьезную угрозу и делает защиту от них крайне сложной.