Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
ХАМАС выпустил 100 ракет по городу Сдерот на юге Израиля
ХАМАС выпустил 100 ракет по городу на юге Израиля

реклама

Боевая группировка "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама," являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, выпустила 100 ракет по южному израильскому городу Сдерот. Эта информация была распространена группировкой через ее официальный Telegram-канал.

реклама

Боевики подчеркнули, что их атака была ответом на бомбардировку убежищ. Они также заявили, что с рассветом сегодняшнего дня снова провели налеты на поселения, находящиеся на израильской территории, близко к сектору Газа. На данный момент, в районах городов Офаким и Сдерот, а также в населенных пунктах Яд-Мордехай и Кфар-Аза, идут жесткие столкновения, о чем сообщили представители ХАМАС.

Ранее, пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари доложил о сражениях в коммуне Кфар-Аза, которая расположена в южном регионе Израиля, и также объявил о ликвидации 400 боевиков из ХАМАС.

7 октября, в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня, Израиль столкнулся с массированным нападением со стороны ХАМАС. Из сектора Газа были запущены тысячи ракет, после чего боевики из ХАМАС перешли к наступлению. Они захватили несколько объектов израильской армии, расположенных на границе с сектором Газа, и проникли на территорию Израиля. Здесь они захватили несколько населенных пунктов и взяли в заложники как мирных жителей, так и военных.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ответ на этот нападок, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ о проведении операции по очистке страны от террористов и анонсировал "военный конфликт, который ХАМАС еще не видел."

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские органы обнаружили сеть украинских агентов на основе утечки данных хакеров
Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт направился с визитом в Москву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
5
Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
2
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
3
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
4
Список FCC намекает на обновление Steam Deck, но с возможными проблемами безопасности
+
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
В ночь с 6 на 7 октября ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и склады с крылатыми ракетами SCALP
+
Похоже, Sony Bend готовится к выпуску Days Gone 2
1
Иран планирует отправить человека в космос
+
Артиллеристы ВС РФ поразили конвой с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
+
В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа воевать без снарядов
9
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
Alphacool представила вентилятор Apex Stealth с низким уровнем шума и высокой производительностью
1
14 лет назад биткоин был впервые продан по курсу 1309 BTC за $1
+
Politico: Грандиозный саммит в испанской Гранаде закончился полным провалом
2
Илон Маск рассказал, когда станет возможным первый пилотируемый полёт на Марс
+
Игрок из России побил мировой рекорд в игре и был автоматически забанен
3
Майнинговая GeForce RTX 3060 с 3840 ядрами CUDA демонстрирует неплохие результаты в играх
1
Покрытие «Накидка» танков РФ Т-90М «Прорыв-3» может отражать ракеты Javelin
+

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
4
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
89
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
11
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
10
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
24
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
60
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
48
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
6
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13

Сейчас обсуждают

Показывал 3_14sUn
18:10
Тихо, гомик, тихо! Не видишь, тут люди общаются?
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
мама Стифлера
18:09
Так ты не ответил?
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
O5-14
18:09
что там вообще по этому каналу смотреть ? забыл когда там что-то было кроме бандитских сериалов(
НТВ переселяется и преобразует бывшие студии в центры данных
Показывал 3_14sUn
18:08
Пошли верчения твоей дырявой сракой. Давай, оправдывайся! Голос, я сказал:
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
мама Стифлера
18:07
Так будут фото как ты сидишь на Thermalright Silver Arrow? Или дальше будешь балаболить?
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
Показывал 3_14sUn
18:06
С переходом на последние сокеты сложно. Бекплейт под 1700 нашел вообще случайно, еще и напильником пилить пришлось. Щас замаячила необходимость замены прижимной рамки, думаю о процессе с содроганием. ...
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
мама Стифлера
18:06
Мне нет, а вот тебе да. Интересно почему?
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
PalPaly4
18:06
Да...да-да... Тех процесс не нужон, а собственно почему интел тогда не остался на 14 нм? Может всё же есть толк от нанометров?
Intel отходит от устаревшего техпроцесса, оставляя AMD доминировать на рынке
N1ghtwish
18:04
Александр_Белый, пошел на х.й.
Опросы ВЦИОМ раз за разом подтверждают популярность Путина
Арсений Нуо
18:02
Ну понятно, ты просто застал в своем посте Алиэкспресс, чтобы в конце прорекламировать Регард
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем