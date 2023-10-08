ХАМАС выпустил 100 ракет по городу на юге Израиля

Боевая группировка "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама," являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, выпустила 100 ракет по южному израильскому городу Сдерот. Эта информация была распространена группировкой через ее официальный Telegram-канал.

реклама

Боевики подчеркнули, что их атака была ответом на бомбардировку убежищ. Они также заявили, что с рассветом сегодняшнего дня снова провели налеты на поселения, находящиеся на израильской территории, близко к сектору Газа. На данный момент, в районах городов Офаким и Сдерот, а также в населенных пунктах Яд-Мордехай и Кфар-Аза, идут жесткие столкновения, о чем сообщили представители ХАМАС.

Ранее, пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари доложил о сражениях в коммуне Кфар-Аза, которая расположена в южном регионе Израиля, и также объявил о ликвидации 400 боевиков из ХАМАС.

7 октября, в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня, Израиль столкнулся с массированным нападением со стороны ХАМАС. Из сектора Газа были запущены тысячи ракет, после чего боевики из ХАМАС перешли к наступлению. Они захватили несколько объектов израильской армии, расположенных на границе с сектором Газа, и проникли на территорию Израиля. Здесь они захватили несколько населенных пунктов и взяли в заложники как мирных жителей, так и военных.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ответ на этот нападок, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ о проведении операции по очистке страны от террористов и анонсировал "военный конфликт, который ХАМАС еще не видел."