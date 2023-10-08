Совфед объявит дату президентских выборов в декабре

Согласно информации от сенатора Андрея Климова, Совет Федерации, возможно, определит дату президентских выборов, запланированных на 2024 год, в декабре. Андрей Климов подчеркнул, что решение о дате выборов принимается Советом Федерации, и, по всей видимости, оно будет принято именно в декабре.

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Этот анонс сопровождается комментарием Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, который среагировал на слухи о предстоящей предвыборной кампании.

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Законодательством установлено, что выборы президента России пройдут в марте 2024 года, и Совет Федерации должен утвердить дату выборов не менее чем за 90 дней и не более чем за 100 дней до голосования. Президент Путин подчеркнул, что решение о проведении выборов будет принято с учетом действующих законов и после этого можно будет обсуждать его выдвижение на новый срок.