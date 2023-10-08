Украинцев призвали закупать генераторы в преддверии зимы

Власти Украины обратились к гражданам с призывом активно готовиться к наступлению зимнего сезона и рассмотреть возможность приобретения генераторов. Этот призыв был сделан главой Министерства энергетики Украины, Германом Галущенко, и был передан информационным агентством РИА Новости.

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Галущенко подчеркнул, что с наступлением холодов возможны ситуации, связанные с отключениями электроэнергии, и поэтому жители страны должны подготовиться к этому событию, укрепив свои автономные системы отопления, насколько это будет в их силах.

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Он также напомнил о важности иметь генераторы в запасе и советовал гражданам проверить их работоспособность перед наступлением зимы. Галущенко заверил общественность, что Министерство энергетики приложит максимальные усилия для обеспечения надежного теплообеспечения населения в холодное время года.