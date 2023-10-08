Инвесторы назвали опасной ситуацию на рынке гособлигаций США

Рынок государственных облигаций США подвергся серьезным колебаниям после попыток властей страны сдержать инфляцию и уменьшить рост цен на топливо. Согласно информации от РИА Новости, стоимость данных облигаций достигла своего самого низкого уровня за последние 16 лет, что вызвало беспокойство среди инвесторов. Экономисты предупреждают, что такая ситуация может повлечь за собой рецессию в экономике Соединенных Штатов к концу текущего года.

реклама

Одной из ключевых причин этого обвала рынка государственных облигаций стала активная политика Федеральной резервной системы США (ФРС), направленная на повышение процентных ставок, что продолжается уже более полутора лет. Эксперты ожидают, что такая тактика будет продолжена и в 2024 году.

С началом нового финансового года в США 1 октября и в последующий день, 2 октября, стоимость государственных облигаций резко упала до уровня, характерного для 2007 года. Это произошло из-за массовой продажи инвесторами. Артем Голубев, доцент кафедры экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пояснил, что как местные резиденты, так и иностранные держатели облигаций решили избавиться от коротких облигаций в связи с ростом процентных ставок ФРС. Новые облигации обещают более высокую доходность, чем их предшественники.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дополнительное напряжение на рынке государственных облигаций создали рост дефицита бюджета и установление нового рекорда по государственному долгу, который достиг 33,4 триллиона долларов. Эти факторы совместно привели к нестабильности и неопределенности на рынке, оставляя многих экономистов и инвесторов в ожидании развития событий.