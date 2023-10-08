Израиль нанес удар по структуре важного функционера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении операции, направленной на объект, принадлежащий главе разведывательного управления "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Данную информацию передает агентство РИА Новости.

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Согласно официальному заявлению, операция была выполнена с использованием истребителей ВВС Израиля, направленных на комплекс, принадлежащий главе ХАМАС. Этот инцидент произошел после начала серии воздушных ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. Заблаговременно было выпущено предупреждение жителям данного сектора о необходимости временной эвакуации из своих домов.

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Известно, что израильские военные провели атаки по трём оперативным командным центрам ХАМАС, а также сообщили о нанесении удара по командному посту радикальной организации "Исламский джихад", которая признана террористической и запрещена в России.