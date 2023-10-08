В России засомневались в важности газового хаба в Турции

В свете существующих обстоятельств, возникли сомнения относительно целесообразности развития газовой инфраструктуры в Турции, и появилась альтернативная перспектива использования газового хаба в этой стране. Аналитик Сергей Капитонов, представитель Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха", поделился своими подозрениями относительно данного проекта в интервью агентству РИА Новости.

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Капитонов предлагает рассмотреть возможность превратить газовый хаб в виртуальную торговую площадку, где в первую очередь устанавливается цена на газ.

"Мы можем создать виртуальную площадку, аналогичную голландскому хабу TTF в Европе. Это будет точка, где формируются цены на газ на границе Турции и Болгарии. Турция сможет отправлять туда спотовый газ, не связанный долгосрочными контрактами", - высказался эксперт.

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Ранее Сергей Капитонов утверждал, что Европа пытается заменить российский трубопроводный газ на поставки СПГ из США по долгосрочным контрактам. Однако, по его мнению, объемы таких поставок все равно остаются недостаточными. Следовательно, Россия остается важным игроком на европейском рынке газа в роли стабильного поставщика.