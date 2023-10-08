Число пострадавших в Израиле достигло 1864 человек

По информации, предоставленной Минздравом Израиля, количество пострадавших израильтян в результате усиления конфликта между Палестиной и Израилем составило 1864 человека, согласно сообщению Times of Israel.

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Из этого числа 19 человек находятся в критическом состоянии, а также 326 человек получили серьезные травмы, а 359 - ранения средней степени.

Ранее Минздрав Израиля сообщал о 1452 пострадавших гражданах, в тот момент 18 человек были в критическом состоянии, а еще 267 - в тяжелом состоянии.

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С утра 7 октября израильская армия оповестила о ракетном обстреле со стороны палестинских радикалов из сектора Газа на территории Израиля. В ответ на эти ракетные атаки, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа.