Россия возобновила поставки нефти в Бразилию

После двухлетнего перерыва Россия возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию, достигнув наивысшего объема за последние 13 лет, составившего 84,4 тысячи тонн. Информация об этом подтверждена анализом данных бразильской таможни, предоставленными агентством РИА Новости.

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Интересным моментом является то, что в сентябре текущего года Россия поставила в Бразилию партию сырой нефти на общую сумму 48 миллионов долларов. Этот показатель значительно превышает объем закупок, проведенных Латиноамериканской страной два года назад, когда было закуплено всего 42,1 тысячи тонн сырья на сумму 16,6 миллиона долларов. Нефтяная партия, отправленная в сентябре, таким образом, стала самой крупной с июня 2010 года.

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Стоит также отметить, что цены на декабрьские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent 5 октября упали до уровня менее 85 долларов за баррель. Это отмеченное падение в ценах на нефть на 12 долларов ниже сентябрьских максимумов может иметь значительное воздействие на мировой рынок энергоносителей.