Рекордное поступление мексиканских мигрантов в Соединенные Штаты вызывает серьезное беспокойство

Рекордное поступление мексиканских мигрантов в Соединенные Штаты вызывает серьезное беспокойство, как отмечено американской журналисткой Томи Ларен в ее сообщении на социальных сетях.Автор подчеркнул, что "открытая граница представляет собой опасную авантюру".

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Ранее мэр Нью-Йорка выразил обеспокоенность тем, что в городе нет ни достаточного жилья для мигрантов, ни возможности их трудоустроить. За последние годы из штата Пуэбла в Нью-Йорк переселилось около 800 тысяч человек, и только в последний год их прибыло еще 120 тысяч.

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Президент США Джо Байден ранее одобрил решение администрации увеличить длину стены на границе с Мексикой на 32 километра. Однако Мексика отклонила план по строительству новой стены на границе после обсуждения с официальными лицами Соединенных Штатов.