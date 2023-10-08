В США обратили внимание на эффективные маневры российских войск

Украинское контрнаступление столкнулось с серьезными трудностями, ведь российские военные продемонстрировали выдающиеся тактические маневры, как сообщает американский обозреватель Ставрос Атламазоглу из известного издания 19FortyFive.

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Важным фактором, который оказал влияние на неудачу украинского контрнаступления, является постоянная практика российских сил проводить мелкомасштабные контратаки. Это тактическое применение позволяет дезориентировать и дестабилизовать украинскую армию, создавая сложности для украинских вооруженных сил.

Кроме того, Атламазоглу выделяет еще один важный фактор, который обострил ситуацию. Это ротация подразделений российских вооруженных сил, которая предоставила им дополнительное стратегическое преимущество перед украинской армией. Это преимущество оказало существенное воздействие на ход событий.

Атламазоглу заключил, что тактика гибкой обороны, применяемая российскими вооруженными силами, приносит свои плоды. Это приводит к серьезным затруднениям для украинских войск в их попытках добиться значимых успехов на линии военного конфликта.

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Ранее высказывалась подобная оценка от американского офицера Дэниэла Дэвиса, который также подчеркнул, что украинским войскам не удается прорвать российскую оборону, и они понесли значительные потери. Дэвис также отметил, что украинцы лишены преимущества в воздушной борьбе.