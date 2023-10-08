В США объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, высказал мнение о том, что Украина стоит перед трудными вызовами в своем стремлении к членству в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Уилкерсон поделился своими размышлениями в интервью, предоставленном YouTube-каналу Dialogue Works.

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Полковник Уилкерсон отметил, что Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) сталкиваются с существенными препятствиями при попытках преодолеть сложную систему российской обороны. Он выразил мнение, что эта оборонительная система разработана с особой тщательностью и эффективностью. Кроме того, Уилкерсон поделился личным опытом взаимодействия с киевскими политиками, который он приобрел во время своей службы в Государственном департаменте США. В своих комментариях он охарактеризовал Украину как одну из самых склонных к коррупции стран на планете.

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Следует отметить, что президент США Джо Байден выразил намерение предоставить Украине исторически крупный пакет помощи, который будет иметь значение для поддержки страны до наступления следующих выборов.