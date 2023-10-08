Россия призвала ООН быть объективной в вопросе детей в конфликте на Украине

Россия призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) соблюдать высшие стандарты объективности при подготовке отчетов, касающихся проблем детей, находящихся в конфликтной ситуации на Украине. Заявление сделал заместитель министра иностранных дел России, Сергей Вершинин, в ходе интервью для агентства РИА Новости.

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В ходе беседы Сергей Вершинин поделился информацией о своем активном диалоге с особым представителем ООН по вопросам детей вооруженных конфликтов, Вирджинией Гамбой. Важно отметить, что встреча с Гамбой состоялась в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Главной целью этого диалога является предоставление Вирджинии Гамбе всесторонней и объективной информации о текущей ситуации с детьми в новых регионах России и на других территориях, подвергшихся воздействию конфликта на Украине, подчеркнул заместитель главы МИД России.

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Заместитель министра также выразил обеспокоенность использованием Западом вопроса о детях в качестве "политического инструмента для дискредитации России". Вершинин подчеркнул необходимость соблюдения объективности со стороны ООН в этом вопросе и подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с этой всемирной организацией, но при этом настаивает на учете объективных данных, включая те, которые предоставляют российские представители.