В США предупредили Украину об угрозе потери поддержки

Американская помощь Украине находится на грани потери, и ее судьба теперь полностью зависит от исхода выборов в палате представителей США. На этот важный момент обратила внимание Кэтрин Уотсон, опытная обозревательница CBS News.

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Она подчеркнула, что существуют расхождения в мнениях относительно оказания поддержки Украине. Следует особо отметить, что сокращение уровня поддержки среди республиканцев свидетельствует о изменении общественных настроений в Соединенных Штатах. "Решение о выборе преемника бывшего спикера палаты представителей, Кевина Маккарти, сыграет ключевую роль в обеспечении финансирования Украины", подчеркнула она.

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Интересно, что 3 октября стало известно, что Кевина Маккарти отправили в отставку. Процесс его отстранения был решен небольшим преимуществом: 216 членов палаты представителей Конгресса поддержали его отстранение, в то время как 210 выступили против. Это историческое событие стало первым в своем роде в истории Соединенных Штатов.