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NataVd
Израиль выпустил указ о прекращении поставок электричества в сектор Газа
Израиль прекратил поставлять электричество в сектор Газа

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Министр энергетики Израиля, Исраэль Кац, подписал указ о прекращении поставки электроэнергии в сектор Газа, в соответствии с информацией, полученной из агентства ТАСС.

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Кац подчеркнул: "Я выпустил приказ, в котором электроэнергетической компании Израиля предписывается немедленно прекратить поставку электроэнергии в сектор Газа. То, что было ранее, больше не будет".

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Причиной этого решения стал ранее объявленный ответ от движения ХАМАС, где представитель ХАМАС, Абдул Латиф Аль-Кану, назвал атаку на Израиль операцией "Наводнение Аль-Аксы". Он утверждает, что это был ответ на систематические нарушения "красных линий" со стороны Израиля в мечети Аль-Акса.

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