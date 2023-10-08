Полученная информация включала в себя подробности о лицах, ранее сотрудничавших с украинскими спецслужбами, а также сведения о конкретных задачах, выполняемых ими.

Пророссийские хакеры передали силовым структурам информацию о секретной агентурной сети, принадлежащей Службе безопасности Украины и расположенной на территории новых регионов. Согласно оперативным службам Запорожской области, предоставленные данные были переданы властям, как сообщает агентство РИА Новости.

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Полученная информация включала в себя подробности о лицах, ранее сотрудничавших с украинскими спецслужбами, а также сведения о конкретных задачах, выполняемых ими. Подтверждая достоверность информации, силовые органы провели расследование и объявили о проведении операций по задержанию подозреваемых.

В дополнение к этому, в поступивших данных обнаружены документы, на которых были поставлены грифы «секретно» и «совершенно секретно». Эти материалы были обнаружены в личном хранилище подполковника СБУ Сергея Фролова.

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Ранее в Омске был арестован агент СБУ в возрасте 21 года. Ему были поручены миссии, связанные с нанесением ущерба объектам критической инфраструктуры и проведением разведывательных действий в окружении военных частей Министерства обороны России. В отношении данного индивида было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.