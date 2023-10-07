Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента из-за СВО

Возглавляющий Чечню Рамзан Кадыров выступил с предложением о возможном пересмотре предстоящих выборов президента России в свете текущей спецоперации. Этот шаг был озвучен в беседе с корреспондентом агентства ТАСС.

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В рамках флешмоба, организованного в Грозном, чтобы отметить день рождения Владимира Путина, руководитель Чечни выразил мысль о возможности проведения выборов в период Специальной Военной Операции (СВО). Однако, согласно его предложению, такие выборы должны быть ограничены в выдвижении единственного кандидата, который, по мнению Кадырова, должен оставаться действующим главой государства.

5 октября в Государственную Думу был представлен законопроект, направленный на уточнение нормативов, касающихся выборов президента России. Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Павел Крашенинников, подчеркнул, что этот законопроект не предполагает радикальных изменений и ограничивается точечной корректировкой действующего законодательства.

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Следующие выборы президента России запланированы на март 2024 года. Согласно Конституции, решение о назначении даты выборов принимает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до голосования.