Произошедшее является серьезной угрозой для демократических обществ и Израиль имеет право на самооборону

НАТО осудило акты агрессии исламистской организации ХАМАС в отношении Израиля, как объявил представитель альянса Дилан Уайт через свой аккаунт в социальной сети (ранее известной как Twitter).

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Дилан Уайт подчеркнул, что терроризм является серьезной угрозой для демократических обществ, и выразил поддержку праву Израиля на самооборону.

Субботнее утро 7 октября стало свидетелем ракетных атак палестинских радикалов из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ на эти нападения Израиль начал военную операцию в Газе и объявил мобилизацию резервистов.

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Даниэль Хагари, представитель Армии обороны Израиля, сообщил о выпуске более 2200 ракет в направлении Израиля. В ответ на атаки премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху, призвал к очищению страны от угрозы и заявил о начале "войны, которую ХАМАС не видел ранее".