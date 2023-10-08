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NataVd
Экс-агент MI6 Крук: конфликт на Украине кончится зимой при остановке финпомощи
В Великобритании назвали сроки завершения украинского конфликта

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Украинский конфликт может достичь своего завершения зимой, при условии, что финансовая поддержка со стороны международных партнеров Киева будет приостановлена. Это заявление сделал Аластер Крук, бывший агент MI6, в ходе интервью, предоставленного YouTube-каналу Judging Freedom. Он акцентировал внимание на том, что текущая динамика событий в Украине подвергается угрозе в самом широком смысле.

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По мнению Крука, если финансовая помощь перестанет поступать, текущая фаза конфликта окончится уже предстоящей зиме. Также, эксперт обратил внимание на заметное увеличение государственного долга Соединенных Штатов. По его анализу, если Белый дом продолжит выделять значительные суммы финансовой помощи Украине, ситуация может обернуться тупиком не только для Вашингтона, но и для всей Европы.

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Ранее Аластер Крук высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии истерии в связи с попыткой Соединенных Штатов добиться проведения президентских выборов в Украине, несмотря на действующее в стране военное положение.

#новости
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