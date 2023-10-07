Белый дом заверил Израиль в поддержке

В официальном заявлении, размещенном на официальных каналах связи, Эдриенн Уотсон, глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома США, выразила категорическое осуждение серии атак, совершенных «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) на различные объекты в Израиле. В своем сообщении Уотсон также выразила искренние соболезнования гражданам Израиля и подчеркнула, что Соединенные Штаты настойчиво поддерживают правительство и народ еврейской страны.

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Уотсон подчеркнула, что США однозначно осуждают эти нападения террористической организации ХАМАС, называя их "неспровоцированными" и напоминая, что терроризм никогда не может иметь оправдание. Ее заявление отражает глубокое беспокойство по поводу неожиданной атаки на мирное население Израиля и подчеркивает необходимость прекращения насилия в регионе.

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Ранее временный поверенный в делах США в Израиле, Стефани Халлетт, также выразила решительное осуждение ракетных обстрелов, выпущенных со стороны ХАМАС, и утвердила право Израиля на самооборону. Халлетт подчеркнула, что насилие, направленное против невинных граждан, должно быть немедленно прекращено, и подтвердила полную солидарность Соединенных Штатов с Израилем в этой сложной ситуации.