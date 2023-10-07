Минобороны отчиталось об уничтожении украинских ДРГ на херсонском направлении

На Херсонском направлении за последние 24 часа уничтожены до 30 украинских военнослужащих, как было объявлено представителями Министерства обороны России. Кроме того, в ходе операции были утрачены два военных автомобиля, а также гаубица Д-30, принадлежавшая Вооруженным силам Украины. Важным аспектом стала ликвидация двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, оперирующих на островах Алешкинский и Переяславский.

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Следует отметить, что боец из "Южной" группировки российских вооруженных сил, известный как Кортес, высказал утверждение о том, что украинские вооруженные силы, по завершении действий российских войск, принимают решение уничтожать собственные диверсионно-разведывательные группы, применяя артиллерию.

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Кроме того, 4 октября сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) успешно предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Крыма. Один из задержанных диверсантов сообщил, что целью группы было создание фото и видеоматериалов с использованием украинского флага в Крыму.