Украина осудила обстрелы израильских городов

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) официально признало право Израиля на самооборону, в контексте усиливающегося напряжения на Ближнем Востоке. Это заявление было сделано в официальном сообщении МИД Украины, которое было опубликовано на их официальной странице в социальных сетях под названием X.

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МИД Украины также выразил свою глубокую обеспокоенность обстрелами израильских городов и нападениями на мирное население Иерусалима и Тель-Авива. В сообщении подчеркнуто, что Украина предоставляет поддержку Израилю в данной сложной ситуации.

Следует отметить, что 7 октября Израиль объявил о начале военной операции в секторе Газа после серии массовых ракетных обстрелов израильской территории. Согласно данным, исламистская группировка ХАМАС выпустила более 2200 ракет в сторону Израиля.

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Саудовская Аравия, в свою очередь, призвала все стороны конфликта к наивысшей степени сдержанности и деэскалации ситуации. В то время как Иран выразил поддержку обстрелам Израиля и выразил солидарность с ХАМАС. Напомним, что эти события продолжают вызывать обеспокоенность в международном сообществе, и множество стран следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке с особой осторожностью.