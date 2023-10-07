Начались переговоры о судьбе захваченных в Израиле заложников

Тель-Авив начал активные переговоры с представителями радикальных палестинских организаций, чтобы решить судьбу израильских граждан и военнослужащих, которые были захвачены в результате атаки на израильскую территорию в непосредственной близости от сектора Газа. Эту информацию сообщает телеканал Al-Arabiya, подчеркивая важность начатых переговоров.

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Переговоры проходят в городе Офаким, расположенном на юге Израиля. На данный момент известно о 35 израильских гражданах и военных, которых уже переместили на территорию сектора Газа. Это значительное число заложников подчеркивает серьезность ситуации и неотложную необходимость в поиске мирного решения конфликта.

Утром 7 октября, организация ХАМАС начала атаку на израильскую территорию, выпустив ракеты и объявив о начале военной операции. Пресс-служба Армии обороны Израиля немедленно объявила воздушную тревогу в центральных и южных частях страны, а также в районах, прилегающих к сектору Газа. Кроме того, по неопределенным данным, несколько боевиков из сектора Газа успешно проникли на территорию Израиля, создавая дополнительную угрозу безопасности.

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Ситуация остается весьма напряженной, и международное сообщество следит за развитием событий, в надежде на скорое и мирное разрешение конфликта.